女高生失蹤7天 警嗆周男「再不出現拿拘票逮人」

2017-03-01 13:55

〔記者姚岳宏／台北報導〕女高中生「萱萱」失蹤7天，這段期間，周男一直在和警方捉迷藏，昨天原本答應到警局說明，最後不但放鴿子，連電話也不接；警方鍥而不捨一再「奪命連環扣」，周男昨晚才接起電話，警方好說歹說，最後祭出「今晚不來，明天拿拘票逮人」的殺手鐧，周男才帶著「萱萱」到警局和她父母團圓。

據了解，「萱萱」失蹤期間，她的手機始終未開機，周男的手機則是時通時不通；周男說，接到警方及「萱萱」父母打電話來，想用「兩人沒聯絡」來應付，以為可蒙混過去；至於都未開機的「萱萱」，僅淡淡地說，「不想回去，不想開機！」

不過本案經報紙、電視披露，他們開始緊張，一整天都不敢接電話，晚間9時許，終於接起電話，文山一分局偵查隊長張文峰先溫言勸說，要他帶著「萱萱」趕緊來警局，周男猶豫不決，隊長好說歹說，最後單刀直入，直接嗆明「你今晚不來，就不用來了」，「明天我們帶著拘票一定逮到你」，又過半個鐘頭，周男才回電願意帶「萱萱」去警局。