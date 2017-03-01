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朱家龍「無續用毒品傾向」檢方仍研議聲押他

2017-03-01  13:57

〔即時新聞／綜合報導〕「土豪哥」朱家龍先前被依涉犯《藥事法》轉讓偽藥、禁藥致死等罪嫌，被量處12年有期徒刑，而檢方目前收到他的評估報告，表示他已沒有繼續施用毒品傾向，意即朱家龍可重獲自由，不過，為了避免朱家龍串供、逃亡，檢方不排除近期聲押朱家龍。

根據《蘋果日報》報導，朱家龍和酒店經紀洪聖晏在今年1月23日被檢方當庭逮捕，聲請觀察勒戒並禁見，不過兩人在新店戒治所作息正常，戒治所和醫生根據兩人的用毒、精神和前科等狀況做出評估，認為兩人沒有繼續施用毒品傾向。

不過，因為朱家龍在面對郭姓小模死亡時，將購毒責任推給洪聖晏及共犯蔡逸學，但兩人爆出朱家龍其實就是購毒金主，而加上朱家龍擁有加拿大國籍和護照，檢方因擔心其逃亡、串供，目前正研議對朱家龍祭出聲押禁見處分。

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  • 戒治所雖評估朱家龍沒有繼續施用毒品傾向，但檢方因擔心其逃亡、串供，目前正研議對朱家龍祭出聲押禁見處分。（資料照，記者王藝菘攝）

    戒治所雖評估朱家龍沒有繼續施用毒品傾向，但檢方因擔心其逃亡、串供，目前正研議對朱家龍祭出聲押禁見處分。（資料照，記者王藝菘攝）

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