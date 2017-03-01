7旬翁冷天倒臥騎樓 暖警貼心協助

2017-03-01 13:12

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊警分局福營派出所警員謝旭鴻，日前晚間巡邏行經新莊建國一路前，發現1名老翁躺在騎樓，立即趨前關切，原來該名75歲劉姓老翁獨居，因雙腳行動不便，無力爬上3樓的住處，謝員聞訊以防萬一，先找來救護車協助送醫，事後警員陳瑋翔協助通報社會局安置，讓獨居的劉翁有個溫暖的家。

警方表示，劉翁無小孩，妻子過世後獨自居住在新莊建國一路，但其住處在公寓3樓，劉翁的雙腳又因年邁老化無力，當天他靠著助行器外出散步，孰料返家後卻無力上樓，才索性躺在騎樓上，幸虧巡邏警員經過，讓劉翁免受寒風之苦。

經送醫檢查劉翁的身體無異狀，警員陳瑋翔後續通報並與社會局人員訪視劉翁，最後由社會局安排將其安置到萬里的仁愛之家，接受妥適的照料，劉翁上車前對於警察的貼心舉動，頻頻點頭致謝。