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台南公園有人吸食強力膠 賞花市民：令人怕怕

2017-03-01  13:07

〔記者蔡文居／台南報導〕台南公園的羊蹄甲最近開花了，民眾帶小朋友前往賞花、拍照，卻意外發現有人在公園裡吸食強力膠，用完的強力膠和塑膠袋遺留在現場，當下也不知怎麼辦，心裡覺得毛毛的，也沒心情再繼續賞花了。

一名陳小姐今天投訴說，她228連假，帶小朋友去台南公園羊蹄甲復育區拍花，發現地上遺留有用完的強力膠和塑膠袋，直覺就是有人在這裡吸食強力膠，吸膠如吸毒，人會迷幻做出什麼事不知道，令人怕怕。

另外，台南公園內機車橫行，工務局雖然在公園內外裝設了監視器，也開了罰單，但還是有人不怕罰，甚至還有一堆外國朋友在公園騎電動車亂竄，嚴重危及行人的安全。

在公園復育羊蹄甲的台南社大環境行動小組研究員晁瑞光表示，復育區鄰 靠大馬路邊都有人敢在這裡吸食強力膠了，那公園更裡面不就讓人更害怕！

他說，在公園長期觀察下來，治安問題要警察維護才有用， 大家只會怕警察，其他人根本沒在怕，工務局第一線工作人員根本無法處理，大家也不會理他們，「警察總要出來了吧！」

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  • 台南公園內機車橫行，嚴重危及行人的安全。（取自網路）

    台南公園內機車橫行，嚴重危及行人的安全。（取自網路）

  • 用完的強力膠和塑膠袋遺留在公園現場。（讀者提供）

    用完的強力膠和塑膠袋遺留在公園現場。（讀者提供）

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