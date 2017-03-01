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情侶頻白吃白喝被直播 大打出手進警局

2017-03-01  13:09

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮一對王姓、吳姓情侶遭人上網貼文指控欠錢不還，還多次到餐廳吃霸王餐，昨晚有網友在「花蓮同鄉會」PO兩人行蹤，指該對情侶在市區1家美式餐廳現身，吸引2名女網友到餐廳現場開直播，雙方一言不合竟在店家門口大打出手，都被帶回警局偵訊，開直播的女網友說：「看不過他們利用人的善念到處白吃白喝，理應受到法律制裁。」

關心案情的10多人受網路號召都跑到警局關心，遭指控的情侶離開警局時遭群眾譏說：「好手好腳為何不工作？」2人不發一語迅速離開，警方恐事態擴大，用巡邏車將2人載離現場。警方指出，雙方原互控傷害，但事後已順利和解，2人在餐廳點用755元餐費，店家也不願追討，自負損失。

年僅23歲的小情侶多次遭人指控，到餐廳點餐會一直吃到打烊前，當店家要求付款時，慣用「沒帶皮包」、「可質押證件」，或託言「朋友隔天會來付」，不少店家相信被2人賴帳。心有不滿的業者將畫面PO上網提醒同業，還遭2人要求刪文威脅提告，引發網友負評說「人不要臉天下無敵」、「利用人的善念行騙真可惡」，還有網友路上遇到2人就PO網，小情侶行蹤全都錄，儼然成為地方網紅。

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  • 花蓮1對王姓、吳姓情侶遭人指控欠錢不還，還多次到餐廳吃霸王餐，昨晚有網友到現場直播雙方起衝突鬧上派出所。（記者王錦義攝）

    花蓮1對王姓、吳姓情侶遭人指控欠錢不還，還多次到餐廳吃霸王餐，昨晚有網友到現場直播雙方起衝突鬧上派出所。（記者王錦義攝）

  • 花蓮1對王姓、吳姓情侶遭人指控欠錢不還，還多次到餐廳吃霸王餐，還有網友到現場直播雙方起衝突。（記者王錦義翻攝）

    花蓮1對王姓、吳姓情侶遭人指控欠錢不還，還多次到餐廳吃霸王餐，還有網友到現場直播雙方起衝突。（記者王錦義翻攝）

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