怪力婦人襲擊高鐵列車長 3名男乘客也擋不住

有媒體報導指出，日前一名婦人不明原因攻擊高鐵列車長，期間有3名男乘客幫忙，仍擋不住女乘客的怪力。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-03-01 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕高鐵日前發生乘客抓狂襲擊列車長事件，有媒體報導指出，2月26日高鐵1238次左營往南港列車，車上一名婦人不明原因攻擊列車長，期間有3名男乘客出手幫忙，卻也擋不住女乘客的怪力。

據《蘋果日報》報導，當時同在列車上的乘客指出，該名失控的婦人在列車過台南站後，因不明原因攻擊列車長及服勤員，造成列車長頸部受傷，期間3名男乘客出手幫忙，仍擋不住女乘客的怪力。

報導也提到，最後疑似因為這名婦人累了，才被大家制服。列車長回報行控中心後，列車臨停嘉義站，婦人便被鐵路警察帶走。