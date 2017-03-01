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連珠砲罵人 檢察官僅論一罪

2017-03-01  13:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓婦人與陳姓男子在一家自助餐店因小事起爭執，張婦竟當著店客人的面，一口氣，連珠砲辱罵陳：「大懶叫」、「賣女兒過日子」、「一世人都被老婆養」等語。

基隆地檢署認定，張婦雖以不同字眼罵陳，但她沒停過的罵，僅觸犯一罪，依公然侮辱罪嫌起訴張婦。

起訴書指出，62歲張姓婦人與陳姓男子去年7月間，在基隆市七堵一間自助餐店，因小事起口角、爭執。張婦一時惱怒，連珠砲當著用餐客人的面，辱罵陳：「大懶叫」、「賣女兒過日子」、「一世人都被老婆養」、「很會打老婆」、「你兒子不知道是跟誰生的」等語。

檢察官認定，張婦當著自助餐店內用餐客人辱罵陳已觸犯公然侮辱罪，但她連珠砲罵陳，雖以不同字眼侮辱陳，但她沒停過的罵，僅觸犯一罪，依公然侮辱罪嫌起訴他。

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  • 張姓婦人與陳姓男子在一家自助餐店因小事起爭執，竟當著店客人的面，一口氣，連珠砲辱罵陳：「大懶叫」、「賣女兒過日子」、「一世人都被老婆養」等語。（記者林嘉東攝）

    張姓婦人與陳姓男子在一家自助餐店因小事起爭執，竟當著店客人的面，一口氣，連珠砲辱罵陳：「大懶叫」、「賣女兒過日子」、「一世人都被老婆養」等語。（記者林嘉東攝）

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