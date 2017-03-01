清泉崗毒品案掀波 陰謀論甚囂塵上

清崗空軍基地陷入毒品丟包疑雲。（記者歐素美攝）

2017-03-01 12:52

〔記者歐素美／台中報導〕清泉崗空軍基地毒品丟包案，台中地檢署偵辦今天上午公布軍方在2月24日及27日又在基地內發現2包疑似毒品的白色粉末，但清泉崗空軍427聯隊及空軍司令部今天對此皆閉口不言，強調一切交由台中地檢署調查。

清泉崗軍空基地在2月20日發現51包毒品，經台中憲兵隊持續搜索，2月24日及27日分別在飛機塔台及停車棚後方水溝又各找到1包疑似毒品的白色粉末，目前清泉崗基地應檢2555人，僅2303人完成驗尿，還有252人一直無法進行採驗，尿檢陽性反應有27人，其中26名完成複驗，8人出現一級毒品鴉片類嗎啡反應。

由於清泉崗基地內散落的毒品範圍長達2公里，且發現毒品的數量持續增加，凸顯有人故意丟包，意欲為何？引發討論。但清泉崗基地的空軍427聯隊及空軍司令部今天對此則閉口不談，強調一切已交由台中地檢署調查中。

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