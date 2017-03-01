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「抓去山上埋掉！」新北黑幫集團被瓦解

2017-03-01  12:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋警分局偵破天道盟以陳重光為首的簽賭、暴力討債集團，陳嫌不但持土製炸彈，到被害人住處炸飛鐵門，還屢屢強押被害人，恐嚇「載去山上埋掉！」被害人驚慌地簽下本票或歸還高利貸，板橋警分局偵查隊瓦解陳嫌犯罪集團後，有被害人低調地感謝警方，新北市警察局長胡木源今天上午致贈破案茶鼓勵專案小組。

「感謝你們的協助，讓我們能好好過日子」，不願具名的被害人曾遭陳嫌等人強押上山痛毆、暴力討債，他得知板橋警方瓦解犯罪組織後，陳嫌也被羈押，低調地向警方致謝，他與家人都鬆口氣。

新北市警察局長胡木源今天致贈破案茶時，感謝板橋分局儘速瓦解這個犯罪組織，讓民眾得以安居樂業；警方說，目前掃黑落實「三打策略」，首先是立即處理，迅速查緝犯案的黑道幫派、二是重點打擊，針對犯案份子相關犯罪集團實施偵蒐，檢肅掃蕩其據點，第三則是連坐檢肅、斷絕金援，釐清不法集團活動網絡及經營、圍事行業場所臨檢。

警方說，新北市天道盟同心會樹林分會「首腦」陳重光，年紀輕輕插旗各大幫會，廣招小弟加入黑幫，經營網路簽賭、六合彩與重利放款牟利，只要被害人還不出錢，陳嫌動輒恐嚇威脅，還自製土製炸藥炸飛被害人住處大門，行徑囂張，新北市板橋、樹林警方上月底兵分多路，陳嫌帶小弟與傳播妹大開毒趴時逮人，12人全被帶回，一舉瓦解犯罪組織；陳嫌被法院裁定收押後，被害人們鬆了一口氣。

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  • 板橋警分局瓦解幫派份子陳重光犯罪組織，獲被害人低調感謝，新北市警察局長胡木源（右三）今天頒贈破案茶。（記者吳仁捷攝）

    板橋警分局瓦解幫派份子陳重光犯罪組織，獲被害人低調感謝，新北市警察局長胡木源（右三）今天頒贈破案茶。（記者吳仁捷攝）

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