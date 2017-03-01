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天冷猝死？剛買完午餐 男子下一秒昏死

2017-03-01  12:27

〔記者陳薏云／新北報導〕天冷猝死！新北市永和區一名53歲蔣姓男子，昨下午3時許，買完午餐準備回家，剛經過永和區永利路時，突然不支倒地，民眾發現立刻報警，救護人員到場後發現蔣男已無生命跡象，送醫仍宣告不治。

警方調查，當時蔣男突然倒地，民眾路過看到，趕緊衝進超商請店員幫忙，店員看到立刻報警，仍救不回蔣男的命，蔣男的女兒向警方透露，爸爸獨居在永和，有心血管疾病，3年前心臟有裝支架，常常需要吃藥，懷疑可能是天氣忽冷忽熱導致。警方將請檢方相驗後查明死因。

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  • 蔣男剛買完午餐，準備步行回家。（記者陳薏云翻攝）

    蔣男剛買完午餐，準備步行回家。（記者陳薏云翻攝）

  • 蔣男倒臥路旁。（記者陳薏云翻攝）

    蔣男倒臥路旁。（記者陳薏云翻攝）

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