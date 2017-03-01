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懷疑妻與「小王」有染 醋夫將妻燒成火球再強盜

2017-03-01  12:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕醋夫陳清輝與妻子分居時，撞見妻子與新歡同行，醋勁大發，佯稱要與妻子離婚，竟向妻子潑油，燒妻子的臉。基隆地檢署今天偵結，依殺人未遂等3項罪名起訴他。

起訴書指出，54歲的陳清輝與李女結婚多年，婚後屢起爭執而分居。2人分居半年後，陳在今年1月間，送貨至基隆市麥當勞時，巧遇妻子與不詳男子同行，懷疑妻子另結新歡。

3天後，陳佯稱要與妻子離婚，卻在機車置物箱內預藏一罐裝滿汽油的保特瓶。

陳見妻子現身後，先將妻子壓制停在路旁的計程車上，再將裝滿汽油的保特瓶倒在妻子臉上後，以打火機點燃汽油。

陳見妻子全身著火，竟還強盜妻子手上提著內有6萬元手提包後逃逸，還好目擊的楊姓鄰居，趕緊以滅火器滅火，再報案將陳妻送醫急救。

案發後，警方火速找到陳；檢察官複訊後聲押他，經多日調查，今天偵結。

檢察官認定，陳妻的頭頸、胸部等處被燒傷面積達30％，目前仍在加護病房觀察救治，有截肢與生命危險。

檢察官認為，陳燒妻、強盜，分別觸犯殺人未遂、強盜2罪，還違反家庭暴力防治法家庭暴力罪，今天依3項罪名將他起訴。

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  • 醋夫陳清輝懷疑妻另結新歡，縱火燒妻，自己左手也燒傷，落網後嗆不會原諒拐走妻的「小王」。（記者林嘉東攝）

    醋夫陳清輝懷疑妻另結新歡，縱火燒妻，自己左手也燒傷，落網後嗆不會原諒拐走妻的「小王」。（記者林嘉東攝）

  • 醋夫陳清輝懷疑妻另結新歡，縱火燒妻，自己左手也燒傷。（記者林嘉東攝）

    醋夫陳清輝懷疑妻另結新歡，縱火燒妻，自己左手也燒傷。（記者林嘉東攝）

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