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離職警扮真警很逼真 副總被騙走300萬元

2017-03-01  12:27

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市觀音區某化學公司柯姓副總，為節省廢溶劑處理費，透過管道找來男子古金生處理，豈料，古男找來46歲離職刑警薛國中及綽號「阿兄」的友人假扮警察，藉口未依法處理廢棄物被警方逮捕為由，要柯男拿錢出來疏通、解決，為求逼真，薛男翻出昔日留存的刑警背心，並將古男上銬帶到柯男面前，第1次詐走300萬元，第2次再度行騙時，柯男因不堪負荷報案，追出薛男根本是離職警，桃園地院法官依共同冒用公務員名義詐欺取財罪、未遂罪，判處薛男共應執行有期徒刑2年。

薛男曾任職桃園市平鎮警分局、高雄市鳳山警分局，102年4月間已離職，判決指出，柯男於去年2、3月間找古男代為處理1批廢溶液，古男因缺錢花用動起歪腦筋，打電話要薛男從南部北返，並夥同友人策畫演一齣戲碼，由薛男、友人扮演偵查佐、小隊長，薛男還翻出昔日留存的2件刑警背心，將古男上銬帶到柯男面前，古男向柯男誆稱：「處理廢棄物被警察抓到了，需要拿一點錢出來『處理』，不然，我有事你也逃不過。」薛男開口索討500萬元，與柯男討價還價過程，還不時以「小ㄟ」稱呼友人，避免被柯男識破。

判決指出，雙方最後談妥400萬元「處理費」，古男還假意要分攤其中100萬元，成功從柯男手中詐得300萬元，沒多久又故技重施，誆稱有議員須打點，要柯男拿出260萬元，柯男不堪負荷且懷疑被騙，向警方報案，並以交錢為由約出薛男，薛男現身時被埋伏員警逮個正著，柯男才知他只是離職警。

法官審結依共同冒用公務員名義詐欺取財罪、未遂罪，判處薛男共應執行有期徒刑2年，古男涉犯廢棄物清理法及詐欺罪部分，由檢察官另案偵辦中。

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  • 柯男委託古男協助處理廢棄物，反被古男、薛男詐騙。（資料照）

    柯男委託古男協助處理廢棄物，反被古男、薛男詐騙。（資料照）

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