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液化石油氣槽車通宵翻車 未外洩

2017-03-01  12:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮今天上午發生一起液化石油氣槽車翻覆，54歲孫姓司機駕駛滿載約40噸、液化石油氣的槽車，在苗栗縣通霄鎮省道台1線、西濱路口，疑似因為車速過快失控，不慎側翻撞斷1根高壓電桿，駕駛輕傷，自行脫困後送醫並無大礙。

警方調查，孫男並無酒駕，應該是轉彎失控肇禍，警方與消防人員因為擔心石油氣外洩甚至爆炸，在槽車前後佈水線警戒，目前並無事故。

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  • 液化石油氣槽車翻車（記者蔡政珉翻攝）

    液化石油氣槽車翻車（記者蔡政珉翻攝）

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