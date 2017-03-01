剝皮酒店教父犯448件詐欺罪 判8年定讞卻不必關

詐欺集團首腦謝旭圳（右）開4家「剝皮酒店」，高等法院今依445個詐欺罪、3個詐欺未遂罪判謝8年徒刑。圖為謝旭圳日前被押送到台北地院出庭。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-03-01 12:26

〔記者楊國文／台北報導〕詐欺集團首腦謝旭圳開4家「剝皮酒店」，被控在中國設機房向台灣男子詐財1億4000萬元，謝遭羈押後獲4000萬元交保，竟棄保潛逃，投案又被押，謝領出7600萬元現金，償還共178名被害人獲交保，高等法院今依445個詐欺罪、3個詐欺未遂罪判謝8年徒刑，因每罪均不超過6月，可易科罰金共864萬元定讞，不必關。

47歲的謝旭圳被視為「剝皮酒店」詐騙手法的教父級鼻祖，98年在北市開設「曼哈頓」、「后宮」、「鑽石帝國」、「春天」4家剝皮酒店，跨海在中國雇用女子擔任「叩客秘書」，亂槍打鳥撥手機騙男客上酒店，上門後由酒店「愛情騙妞」接手，先欺騙感情，再編造家人欠債、罹癌、業績壓力、欲贖身等理由，讓酒客掏錢救美，榨乾即拒不見面。

99年檢警破獲此一集團起訴86人，法院裁定謝旭圳4000萬元交保，謝棄保潛逃，4000萬元保釋金遭沒收；謝偷偷回台，去年4月13日主動向北院投案，隨即被收押，謝接受檢察官建議，共拿出7600萬元現金償還共178名被害人獲交保。

台北地院判謝8年徒刑，可易科罰金，檢察官認為謝男判刑太輕，上訴高等法院，高院審酌其犯後有悔意，今駁回上訴，判謝8年徒刑，可易科罰金共864萬元定讞。

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