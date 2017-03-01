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毒蟲吸到精神恍惚、滿臉毒瘡、全身發臭 上街被活逮

2017-03-01  12:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第五分局松安派出所巡佐邱勝志與警員林敬皓，巡邏行經北區太原北路與太原八街口時，見滿臉毒瘡的白姓男子（37歲）行走於車道上，表情呆滯精神恍惚，警方盤查時，他又掏出1小包毒品，被逮捕之後，他卻說，他通宵打麻將而精神不濟，家裡有4歲女兒與印尼老婆要養，他有一餐沒一餐，希望警察放他一馬，不過，警方卻質疑他有錢買昂貴毒品，有錢打麻將，卻沒錢養妻女，相當的諷刺，依毒品危害防制條例法辦。

員警是在上週四巡邏時，見到白男恍惚走在慢車道，趨前盤查時，又在他身上聞到吸毒的臭味，且味道很濃嗆，臉上長滿毒瘡的白嫌，趁警方不注意時，迅速從外套口袋內掏出1包毒品，想要棄置路旁，警方馬上將他逮捕，這包毒品是第二級毒品安非他命。

白男大呼自己倒霉，他說，他通霄打麻將到天亮，精神不濟沒有留神，走在慢車道上，引起警方注意，他說，他有吸食毒品觀察勒戒與戒治紀錄，他還裝可憐說，家中有4歲女兒與印尼籍老婆要養，家裡生活狀況拮据，都是靠打零工度日，有一餐沒一餐，央求警方放他一馬。

警方卻認為，他有錢打麻將與買毒品，卻沒有錢養妻女，顯得很諷刺，依毒品危害防制條例法辦。

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  • 白嫌有錢買毒，卻無錢養妻女，顯得很諷刺。（記者張瑞楨翻攝）

    白嫌有錢買毒，卻無錢養妻女，顯得很諷刺。（記者張瑞楨翻攝）

  • 白嫌持有的毒品安非他命。（記者張瑞楨翻攝）

    白嫌持有的毒品安非他命。（記者張瑞楨翻攝）

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