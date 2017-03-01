合夥開民宿坑好友 男子被判刑
2017-03-01 12:05
［記者楊政郡／台中報導］99年底林姓商人與楊男合夥到台東開民宿，約定林出資500萬，楊某提供勞務主持業務，但不到半年生意不佳，林某表明中止合夥契約，當天楊某還提走348萬元，帳戶內僅剩數百元，楊男被依業務侵占判1年6月。後來又查出經營之初還有兩筆共82萬元，也是楊某私下挪用，台中地院再依業務侵占判10月徒刑。
判決書指出，林姓商人經營「全力暢貨中心」，楊某為其員工，99年間他們認為經營民宿是不錯的行業，楊某又深懂此行，兩人約定由林出資，楊提供勞務主持經營，兩人合夥，盈餘之後兩人按比例分配紅利。
林某依約定匯入500萬元資金，作為經營民宿資金，並與台東陳姓屋主簽約承租，可是不到半年林某發現不對勁，好像一切都在拖延，斷然與屋主中止租賃契約，且表明中止合夥契約，寄存證信函要求楊某清算還返500萬元，楊某拒絕，且當天又在合夥帳戶內提走348萬元，僅剩數百元，此案已經台中地院判1年6月，台中高分院判決上訴駁回定讞，楊提再審也被駁回。
可是楊某侵占的款項似乎不止這些，林又發現，100年3月1日、5月30日楊某分別提領32萬、50萬元，根本不是經營民宿的正常花費，而是楊某私自提領借款給友人，或私下挪用，楊某到案後對這些款項的用途，說法顛三倒四，一下子說給設計師的錢，一下子說買植栽樹木，一下子又說買生財工具，都是臨訟編造出來的說詞，這兩筆業務侵占，台中地院再判10月徒刑。
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