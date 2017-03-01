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金正男案2女嫌被控謀殺 若成罪恐面臨絞刑
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祖產擺不平 天道盟份子槍殺親舅公

2017-03-01  12:06

〔記者項程鎮／台北報導〕41歲天道盟松山會份子蘇玉堂，因上兩代的房產糾紛，跟舅公張姓男子互有嫌隙，他曾傳簡訊恫嚇舅公「你衣服要穿厚一點」，還找友人蔡忠勇朝張男肚子開一槍，事後辯稱張男奚落他是「畜牲子」又不道歉，才行凶，最高法院維持高等法院見解，依殺人未遂罪判處5年6月徒刑確定。

有殺人前科的蘇玉堂和被害人57歲張男都是台北市後山埤地主，蘇男認為祖產被張男佔便宜，雙方關係長期惡劣，前年12月8日晚上11點，蘇男夥同友人蔡忠勇持槍到台北市成福路「北興宮」上方的工寮找張男討公道，蘇男朝張男肚子開一槍，導致對方腸子破裂和左側骨盆骨折，送醫急救撿回一命。

高院認為蘇男有持槍殺人前科，卻不反省，也沒控制自己情緒，竟槍擊自己的舅舅，依殺人未遂罪判處5年半徒刑，上訴後被最高法院駁回，蘇男持槍違反槍砲條例部分，先前已被判3年10月確定；共犯蔡忠勇則判刑3年2月確定。

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  • 天道盟份子槍殺舅舅被判刑。（示意圖）

    天道盟份子槍殺舅舅被判刑。（示意圖）

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