又見恐怖情人！ 醉男持菜刀恫嚇女友
2017-03-01 12:00
〔記者林嘉東／基隆報導〕「你信不信我拿刀捅死妳！」方姓男子與女友起口角，酒後竟持菜刀恫嚇女友。基隆地檢署調查時，考量方男子犯後態度良好，深表懺悔，且已寫悔過書懺悔，並繳交國庫1萬元，處分他緩起訴。
處分書指出，26歲方姓男子與林姓女子為男女朋友，方甚至還住進林女新北市瑞芳區住處，與女友同居。
今年1月某日凌晨0時，方酒後與林女起口角，持菜刀恫嚇女友：「你信不信我拿刀捅死妳！」林女為保命，不再激怒方，等方搬走後才提告。
方男應訊時，坦承酒後失控，但深表懺悔，願意寫悔過書、並支付國庫1萬元。
檢察官考量他危害非鉅大，犯案情情輕微，依職權處分他緩起訴。
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