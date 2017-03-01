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金正男案2女嫌被控謀殺 若成罪恐面臨絞刑
 首頁 > 社會

又見恐怖情人！ 醉男持菜刀恫嚇女友

2017-03-01  12:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕「你信不信我拿刀捅死妳！」方姓男子與女友起口角，酒後竟持菜刀恫嚇女友。基隆地檢署調查時，考量方男子犯後態度良好，深表懺悔，且已寫悔過書懺悔，並繳交國庫1萬元，處分他緩起訴。

處分書指出，26歲方姓男子與林姓女子為男女朋友，方甚至還住進林女新北市瑞芳區住處，與女友同居。

今年1月某日凌晨0時，方酒後與林女起口角，持菜刀恫嚇女友：「你信不信我拿刀捅死妳！」林女為保命，不再激怒方，等方搬走後才提告。

方男應訊時，坦承酒後失控，但深表懺悔，願意寫悔過書、並支付國庫1萬元。

檢察官考量他危害非鉅大，犯案情情輕微，依職權處分他緩起訴。

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  • 方姓男子酒後持菜刀，恫嚇女友：「你信不信我拿刀捅死妳！」（記者林嘉東攝）

    方姓男子酒後持菜刀，恫嚇女友：「你信不信我拿刀捅死妳！」（記者林嘉東攝）

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