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張靜：向90％至95％不收錢的司法官道歉

張靜開記者會向90%至95%不收錢的司法官道歉。（記者張文川攝）

2017-03-01  11:42

〔記者張文川／台北報導〕司改會議委員、律師張靜日前投書指稱，「有5％至10％的法官或檢察官收錢」，引發司法院、法務部、法官協會、檢察官協會接續抗議，張靜上午再次開記者會，「向90%至95%不收錢、盡忠職守、清廉自持的司法官道歉」。

張靜日前的投書引發爭議，就連總統蔡英文姪子、檢察官蔡元仕也投書，要求張靜說明5％至10％法官、檢察官收賄，數據究竟從何而來，「如不能說明，便欠法官和檢察官，一個公開且正式的道歉」。

台灣陪審團協會今舉行「道歉記者會」，張靜說，依他30多年的經驗與觀察，現在約有90%至95%的司法官不收錢，這是對岸法界遠遠不及的，因此他要向不收錢的司法官道歉。

張靜說，司法院長許宗力公開、私下多次詆毀陪審團制，甚至語出諷刺說推動陪審團制是「在沙漠中種玫瑰」，對於改革方向預設立場，著實不妥，「院長是否也該道歉？」

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