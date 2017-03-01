清泉崗毒品案 複檢結果8官兵呈陽性反應

空軍清泉崗基地染毒風波震驚各界，複檢結果今天出爐，確認有8名官兵呈陽性毒品反應。（資料照，記者李忠憲攝）

2017-03-01 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕空軍清泉崗基地染毒風波震驚各界，日前軍方對清泉崗基地2303名官兵進行尿液檢驗。而複檢結果今天出爐，確認有8名官兵呈陽性毒品反應，且都是一級毒品嗎啡反應。

綜合媒體報導，清泉崗基地2303名官兵日前接受尿液篩檢，27名官兵初檢呈陽性反應，複檢結果今天出爐，確認有8名官兵複檢仍呈陽性毒品反應，都是一級毒品嗎啡反應。8人將交由台中地檢署偵辦。另外，在228連假期間，憲兵又在清泉崗發現2包毒品，發現的毒品數量從原本的51包增加為53包（安非他命）。

台中檢方指出，複檢未過的官兵不一定和毒品丟包案有關，還要再進行清查。另外，這次清泉崗基地應檢2555人，僅2303人完成驗尿，還有252人一直無法進行採驗，軍方的解釋是休假、公差、外勤等等。（更新時間12:39）

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