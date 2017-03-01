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快訊
金正男案2女嫌被控謀殺 若成罪恐面臨絞刑
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情侶車內磨K遇警心虛 急逃自撞車毀

2017-03-01  11:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕黃姓男子開車載王姓女友，遠從彰化專程到高雄買眼鏡，因鏡框需預訂，隔天才能取貨，他臨停路邊磨K他命，保大特警巡邏經過，黃男見警心虛，急踩加油逃逸，警方自後追攔，黃男自撞分隔島爆胎，警方起出K他命香菸盒及研磨卡、2公克MDNA，今將黃男移送法辦，並將王女尿液送驗。

黃嫌（26歲、重利前科）坦承吸毒，王姓女友（23歲、毒品前科）否認吸毒，2人昨晚遠從彰化到高雄買眼鏡，店家因無法當天交貨，需訂製鏡框遇連續假期，2人深夜開車在高雄市區閒逛，黃男突然心血來潮，將車停於七賢路、南台路口，拿出毒品、K盤，就在車內研磨起來。

特警邱瓊志、張庭軒、陳律衡3人巡邏經過，見黃男的車子違規併排，上前欲勸導、了解時，黃男見警心虛，倒車後再往前疾駛逃逸，過程中擦撞1輛機車未下車處理，機車騎士擦傷並無大礙。

特警開車尾隨並通報各單位伺機攔停，男子因緊張且不熟悉路況，最後自撞分隔島爆胎，動彈不得，警方在車內查獲研磨K他命的香菸盒、MDNA等毒品2公克，今依毒品罪及公共危險罪嫌送辦。

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  • 情侶涉嫌在車內磨K、拉K遇警心虛，猛踩加油急逃自撞車毀。（記者黃良傑翻攝）

    情侶涉嫌在車內磨K、拉K遇警心虛，猛踩加油急逃自撞車毀。（記者黃良傑翻攝）

  • 情侶涉嫌車內磨K、拉K遇警心虛，猛踩加油急逃自撞。（記者黃良傑翻攝）

    情侶涉嫌車內磨K、拉K遇警心虛，猛踩加油急逃自撞。（記者黃良傑翻攝）

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