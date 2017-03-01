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金正男案2女嫌被控謀殺 若成罪恐面臨絞刑
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蛇行擋路？ 網友譏：點煙器掉了

2017-03-01  10:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕施姓網友在臉書社團「爆料公社」上傳行車記錄器影像，表示他於2月25日下午，行駛台三線苗栗縣大湖鄉路段時，被1輛銀色轎車超車，接著對方似乎出現「擋路」情形，在他前方車道煞車減速，甚至蛇行；施姓網友表示，「新聞看很多，但沒想過自己會遇到」，其他網友也紛紛留言「檢舉」，並譏諷「點煙器掉了？」

苗栗縣警察局交通隊表示，警方一旦接獲檢舉，就會發派偵辦，若判定違規屬實，即依法告發。依據臉書畫面顯示，這輛銀色轎車駕駛，違反交通道路管理處罰條例第43條、第1項，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車；可處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣其汽車牌照3個月。

施姓網友的貼文，引發網友回應，紛紛撻伐銀色轎車危險行車行為，留言「檢舉」，還有熱心網友將影片擷圖，秀出車號；因當天大雨滂沱，還有網友譏諷「打滑」、「點煙器掉了」，還是「車上有蛇」。

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  • 銀色轎車疑似煞車擋路。（圖擷取自爆料公社）

    銀色轎車疑似煞車擋路。（圖擷取自爆料公社）

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