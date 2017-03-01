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金正男案2女嫌被控謀殺 若成罪恐面臨絞刑
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蔡丁貴燒國旗被函送 鍾小平卻罵警察「窩囊」…

2017-03-01  10:40

〔記者錢利忠／台北報導〕自由台灣黨黨主席蔡丁貴昨天號召支持者至自由廣場，發起「反威權圖騰、拉倒蔣介石銅像」活動，響應228事件70週年紀念，蔡丁貴涉燒國旗遭警方函送法辦；台北市議員鍾小平今早帶著國旗向台北地檢署告發，指控蔡丁貴涉刑法第160條侮辱國旗、國徽罪。

針對在場記者追問，警方昨天已經拍照蒐證並將蔡丁貴函送法辦，當下逮捕可能會激化雙方的行動；鍾小平卻以「窩囊慣了」批評警方，回說警方應該以現行犯逮捕蔡丁貴，「一秒」就要移送，而不是到今天還沒有移送。

蔡丁貴昨天號召支持者前往自由廣場，與在場的統派團體爭鋒相對，警方出動優勢警力將雙方隔開，但仍數度爆發肢體衝突，雙方均有人掛彩；蔡丁貴後來回到廣場大門，拿出鐵桶及柴油，點火焚燒國旗，並朝廣場丟雞蛋後轉移陣地至228公園。

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  • 台北市議員鍾小平，今早到台北地檢署按鈴告發蔡丁貴。（記者錢利忠攝）

    台北市議員鍾小平，今早到台北地檢署按鈴告發蔡丁貴。（記者錢利忠攝）

  • 台北市議員鍾小平（右），今早帶著國旗到台北地檢署按鈴告發蔡丁貴。（記者錢利忠攝）

    台北市議員鍾小平（右），今早帶著國旗到台北地檢署按鈴告發蔡丁貴。（記者錢利忠攝）

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