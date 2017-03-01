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金正男案2女嫌被控謀殺 若成罪恐面臨絞刑
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好友爆口角 當街持球棒、西瓜刀互毆成傷

2017-03-01  10:35

〔記者曾健銘、王宣晴／新北報導〕新北市三重區五華街87巷口，昨日深夜11時許驚傳街頭喋血，警方獲報趕赴現場，發現19歲吳姓男子全身有多處刀傷，鮮血直流，而砍人的犯嫌已逃逸無蹤，所幸吳男經搶救後暫無生命危險。警方事後調閱監視器循線追查，2小時後在三重區富福街的租屋處逮捕砍人的22歲李男，李男供稱彼此是很好的朋友，因為口角一時衝動才起爭執，事後感到非常後悔。

警方調查，李、吳是多年好友，2人因為出陣頭結識，據了解，日前雙方約好要一起參加朋友的公祭，但因意見不合在LINE上互嗆。昨日深夜李嫌騎車載著妻子經過案發地點，發現吳男在路邊與朋友聊天，上前理論後又爆發爭執，李嫌拿西瓜刀、吳男拿金屬球棒互毆，雙雙掛彩，李嫌砍傷吳男後與妻子逃回住家藏匿。

經查，李嫌的頭部、全身有多處挫傷，而遭砍的吳男頭部、背部、雙手有5處刀傷，2人皆無生命危險，警方事後成立專案小組追查，在案發後2小時逮捕吳男，偵訊時其坦承犯行，供稱是因意見不合才爭吵，訊後依殺人未遂罪嫌將他移送法辦。

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  • 李嫌與妻子被帶回偵辦。（記者曾健銘翻攝）

    李嫌與妻子被帶回偵辦。（記者曾健銘翻攝）

  • 現場留下大片血跡。（記者曾健銘翻攝）

    現場留下大片血跡。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方查扣西瓜刀。（記者曾健銘翻攝）

    警方查扣西瓜刀。（記者曾健銘翻攝）

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相關關鍵字： 互毆 殺人未遂罪 街頭喋血
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