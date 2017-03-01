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金正男案2女嫌被控謀殺 若成罪恐面臨絞刑
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管線被撞斷瓦斯外洩 轎車駕駛無生命跡象

小自客車撞上民宅造成瓦斯管線斷裂，消防人員灑水警戒。（記者洪臣宏翻攝）

2017-03-01  10:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕1輛賓士自小客車今天清晨5時50分行經小港區小港路時，突然失控撞上路旁透天住宅，並撞斷天然氣管線造成瓦斯外洩，消防人員灑水警戒，南鎮瓦斯公司人員於7時21分人員止漏，36歲林姓男駕駛則無生命跡象，警方正調查事故原因。

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