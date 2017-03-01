南港1男從自家9樓墜落 樹木刺穿胸部身亡
2017-03-01 10:01
一名年約40歲男子在南港區自家住宅9樓墜落，最後掉落在花圃內樹木，胸部遭樹木刺穿而當場死亡。（圖截自Google Map）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市南港區驚傳民眾墜樓身亡，綜合媒體報導，一名年約40歲男子於今晨5點多，在南港區向陽路的自家住宅9樓墜落，不僅把社區金屬製柵欄撞破，最後更掉落在花圃內樹木，胸部遭樹木刺穿而當場死亡。
警消人員已到達現場，目前將死者家屬帶往派出所釐清案情，以了解死者墜樓原因。
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