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獨家》機車違停連開22張罰單 提行政訴訟被駁回

2017-03-01  09:29

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓家人在騎樓前放置3輛機車，遭人檢舉違規停放，2個禮拜被連開共22張罰單，罰金高達1萬多元，其中一輛機車甚至被開了18張，每天至少1張以上。李家以警方開罰違反一事不二罰等理由，提起行政訴訟，要求撤銷罰單，結果被橋頭地院判決駁回。

警方指出，去年3月3日至17日期間， 李家人在高雄市左營先勝路前騎樓，先後「不依規定方式停車」，民眾向轄區啟文派出所檢舉並提出拍攝照片後，均由蔡姓警員前往逕行舉發，總共開了22張罰單，3輛機車分別為18張、3張和1張，每張6百元，總計1萬3200元。

李家人質疑照片拍攝時間，並指照片有多張角度及停放位置相同，無法確認是否為同1天所拍攝，加上停放位置均未變動，屬同一停放行為，警方卻連續開罰，甚至1天開2張，違反一事不二罰原則有違。又說，機車放在自家騎樓前，不影響通行，屬情節輕微，警方未先勸導即直接連續開罰，也未告知違規而有改進機會，顯然違反誠實信用、平等原則，要求撤銷罰金。

承辦法官指出，李家無法舉證照片有瑕疵，並查照片沒有偽造，另據法令規定，違規定停車只要超過2個小時未改善，警方便可連續舉發，所以沒有一行為二罰的問題，認為請求無理由，判決駁回。

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  • 騎樓違停機車被連開22張罰單，經提起行政訴訟，要求撤銷罰單，被橋頭地院判決駁回。圖為橋頭地院。（資料照，記者鮑建信攝）

    騎樓違停機車被連開22張罰單，經提起行政訴訟，要求撤銷罰單，被橋頭地院判決駁回。圖為橋頭地院。（資料照，記者鮑建信攝）

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