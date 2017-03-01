司改國是會議》王薇君：反對廢死立場不變！
2017-03-01 09:05
王薇君參加司改國是會議，堅持反廢死立場。（資料照，記者項程鎮攝）
〔記者項程鎮／台北報導〕兒童權益促進會會長王薇君上午參加司改會會議第一組前受訪表示：「支持對窮凶極惡之途判處死刑」、「反對廢除死刑立場不變」，她強調，殺害幼童和成年人的犯罪行為不應該等量齊觀，現在法律和法院對於凌虐兒童致死案件，通常都依傷害致死罪判刑，導致刑度偏輕，也不會判死刑，非常不合理。
王薇君指出，大人之間的兇殺案可能彼此有許多恩怨情仇，才會種下殺機，但孩子那麼幼小和無助，嬰幼兒有時被用力搖晃，都可能致死，竟有人忍心凌虐幼童，導致孩子死亡，沒理由不處以極刑。
王薇君說，他贊成總統府和司改會議籌備會決定這次司改會議不討論死刑的主張，她也認為這次第一組會議先聚焦在犯罪被害人保護這一塊是對的，同時將在會中建議強化各地的犯罪被害人保護協會的功能，讓犯保協會成為保護被害人和家屬的單一窗口，不要讓他們求助無門，或受到地方政府機關「大小眼的對待」。
王薇君的姪子王昊100年11月遭母親同居人劉金龍等人凌虐致死，使得原本是家庭主婦的王薇君走上街頭，並成立兒童權益促進會，她主張對虐童惡徒判處極刑，雖然目前仍有8成民眾支持死刑，但願意站出來者少之又少，一般認為她的發言代表沈默大眾的心聲。
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