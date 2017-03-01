| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

司改國是會議》王薇君：反對廢死立場不變！

王薇君參加司改國是會議，堅持反廢死立場。（資料照，記者項程鎮攝）

2017-03-01  09:05

〔記者項程鎮／台北報導〕兒童權益促進會會長王薇君上午參加司改會會議第一組前受訪表示：「支持對窮凶極惡之途判處死刑」、「反對廢除死刑立場不變」，她強調，殺害幼童和成年人的犯罪行為不應該等量齊觀，現在法律和法院對於凌虐兒童致死案件，通常都依傷害致死罪判刑，導致刑度偏輕，也不會判死刑，非常不合理。

王薇君指出，大人之間的兇殺案可能彼此有許多恩怨情仇，才會種下殺機，但孩子那麼幼小和無助，嬰幼兒有時被用力搖晃，都可能致死，竟有人忍心凌虐幼童，導致孩子死亡，沒理由不處以極刑。

王薇君說，他贊成總統府和司改會議籌備會決定這次司改會議不討論死刑的主張，她也認為這次第一組會議先聚焦在犯罪被害人保護這一塊是對的，同時將在會中建議強化各地的犯罪被害人保護協會的功能，讓犯保協會成為保護被害人和家屬的單一窗口，不要讓他們求助無門，或受到地方政府機關「大小眼的對待」。

王薇君的姪子王昊100年11月遭母親同居人劉金龍等人凌虐致死，使得原本是家庭主婦的王薇君走上街頭，並成立兒童權益促進會，她主張對虐童惡徒判處極刑，雖然目前仍有8成民眾支持死刑，但願意站出來者少之又少，一般認為她的發言代表沈默大眾的心聲。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反廢死 司改國是會議 王薇君
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：司改國是會議》王薇君：反對廢死立場不變！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.