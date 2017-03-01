司改國是會議》小燈泡媽媽和王昊姑姑上午出席

小燈泡媽媽將出席司改國是會議。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-01 08:41

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議上午9點30分首度召開第一組會議，與會人士包括「小燈泡」的媽媽王婉諭、被虐死幼童王昊的姑姑王薇君和北捷殺人魔的律師黃致豪等人，主要討論議題是犯罪被害人保護問題，使此會議備受矚目。

第一組的議題以保護犯罪被害人為中心，現行刑事訴訟制度認為犯罪影響公共利益，因此案件起訴後由檢察官擔任公訴人，替被害人出庭論告，並決定是否上訴。

現制好處是被害人和家屬可把案子託付給法律專業的檢察官，由檢方代為伸張正義，壞處是被害人和家屬在法庭發聲的機會不多，有意見還要委託檢方和律師處理，因此法務部和司法院已對修法形成共識，擴大讓被害人參與司法案件的訴訟程序。

法務部和司法院初步規劃，研擬「起訴前」、「起訴中」和「起訴後」，被害人都能參與訴訟，甚至連假釋程序中，都將評估被害人參與的可能性；另外，還將檢討再審和非常上訴制度，並評估在現行司法體制外，建立獨立的刑事覆審機制，並檢討目前偵查程序，避免媒體報導或輿論公審現象。