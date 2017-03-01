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謊稱可活動安插中鋼「鐵」飯碗 女子詐財10萬5

2017-03-01  08:30

〔記者黃建華／高雄報導〕家住林園的王姓女子，對外謊稱有親戚在中鋼當課長，可「活動」幫人安插到中鋼工作，許姓男子信以為真，被騙走10萬5000元「活動費」，訊問王女安排工作進度，卻被以各種藉口推辭，許男始知受騙提告，高雄地檢署今將王女以詐欺罪提起公訴。

檢方起訴指出，43歲的王姓女子明知自己並無能力可以引介他人進入中鋼公司工作，竟意圖為自己不法之所有，於民國103年9月15日晚間在林園區一家萊爾富超商向許姓男子佯稱，她有親戚在中鋼公司擔任課長，可幫忙介紹進入中鋼工作，但必須拿出一筆「保證金」云云。在場有許姓男子的孫姓友人也聽到王女講的話，許男信以為真，立即拿出6萬元現金給王女，同年9月30日又在同一超商交付王女4萬6000元。

事後許男多次向王女訊問安排進中鋼工作的進度，卻被以各種藉口推辭，許男始知受騙，因此向林園警分局報案控告王女涉嫌詐欺。

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  • 王姓女子謊稱有親戚在中鋼當課長，可幫人安插到中鋼工作，騙走許男10萬5000元「活動費」，遭高雄地檢署以詐欺罪提起公訴。圖為中鋼大樓。（記者黃建華攝）

    王姓女子謊稱有親戚在中鋼當課長，可幫人安插到中鋼工作，騙走許男10萬5000元「活動費」，遭高雄地檢署以詐欺罪提起公訴。圖為中鋼大樓。（記者黃建華攝）

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