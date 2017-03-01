持毒拒捕傷兩警 男子輕判警界譁然

2017-03-01 08:30

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名陳姓男子去年9月間涉嫌持有毒咖啡包，遇警攔檢拒捕，與警扭打，造成林姓男警與林姓女警受傷，林姓女警的眼鏡還破裂折斷，密錄器也毀損，陳男被依妨害公務、傷害等罪送辦，高雄地院一審僅依傷害罪將陳判處有期徒刑3月，如易科罰金，換算僅需繳9萬元就沒事。部分員警聞訊譁然，認為「判太輕了！」全案可上訴。

判決指出，陳姓男子去年9月19日晚上11時15分許，騎機車行經高雄市新興區中正四路與瑞源路交岔路口，於停等紅燈之際使用行動電話，適執行巡邏勤務警員林岳漢、林姿伶行經該處見狀予以攔查，發現他有毒品前科，經陳男同意，由陳男自行取出其短褲左邊口袋內疑似咖啡包1包之物（由檢察官另案偵辦），陳男唯恐行跡敗露旋即轉身逃逸，2警員見狀上前攔阻。

不料，陳男竟因欲掙脫員警追捕而與林岳漢、林姿伶發生扭打，使林岳漢受有雙肘、右膝擦挫傷等傷害，林姿伶則受有左手挫傷、左膝挫傷、右肘擦挫傷等傷害，並造成林姿伶眼鏡鏡片、鏡架斷裂、私購之密錄器掉落地面而毀損。

案經2警驗傷提告妨害公務，高雄地院審理，認為陳男對2警施妨害公務、傷害、毀損等犯行，均係源自欲反抗員警追捕之目的，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，因此依刑法第55條前段之規定，從一重之傷害罪處斷。但審酌他是臨時工，家境小康及所造成之損害等情狀，僅判他有期徒刑3月，如易科罰金以1千元折算一日。