| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

持毒拒捕傷兩警 男子輕判警界譁然

2017-03-01  08:30

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名陳姓男子去年9月間涉嫌持有毒咖啡包，遇警攔檢拒捕，與警扭打，造成林姓男警與林姓女警受傷，林姓女警的眼鏡還破裂折斷，密錄器也毀損，陳男被依妨害公務、傷害等罪送辦，高雄地院一審僅依傷害罪將陳判處有期徒刑3月，如易科罰金，換算僅需繳9萬元就沒事。部分員警聞訊譁然，認為「判太輕了！」全案可上訴。

判決指出，陳姓男子去年9月19日晚上11時15分許，騎機車行經高雄市新興區中正四路與瑞源路交岔路口，於停等紅燈之際使用行動電話，適執行巡邏勤務警員林岳漢、林姿伶行經該處見狀予以攔查，發現他有毒品前科，經陳男同意，由陳男自行取出其短褲左邊口袋內疑似咖啡包1包之物（由檢察官另案偵辦），陳男唯恐行跡敗露旋即轉身逃逸，2警員見狀上前攔阻。

不料，陳男竟因欲掙脫員警追捕而與林岳漢、林姿伶發生扭打，使林岳漢受有雙肘、右膝擦挫傷等傷害，林姿伶則受有左手挫傷、左膝挫傷、右肘擦挫傷等傷害，並造成林姿伶眼鏡鏡片、鏡架斷裂、私購之密錄器掉落地面而毀損。

案經2警驗傷提告妨害公務，高雄地院審理，認為陳男對2警施妨害公務、傷害、毀損等犯行，均係源自欲反抗員警追捕之目的，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，因此依刑法第55條前段之規定，從一重之傷害罪處斷。但審酌他是臨時工，家境小康及所造成之損害等情狀，僅判他有期徒刑3月，如易科罰金以1千元折算一日。

廣告
  • 新興警分局一對男女警員被持毒民眾拒捕打傷，法院判涉案人有期徒刑3月，可易科罰金，引發警界譁然。（記者黃建華攝）

    新興警分局一對男女警員被持毒民眾拒捕打傷，法院判涉案人有期徒刑3月，可易科罰金，引發警界譁然。（記者黃建華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害 警察
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：持毒拒捕傷兩警 男子輕判警界譁然


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.