| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

刑警出國還請同事代簽 溢領加班費觸法

2017-03-01  08:25

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑警大隊有一名林姓警員，人都出國了，竟還請不知情的同事代為簽出入登記簿溢領加班費，真的是有夠離譜啊！東窗事發被刑大依偽造文書罪移送法辦，最近被高雄地檢署以其犯罪所得不高，且已繳回溢領的加班費，諭知「緩起訴一年，但須向國庫支付10萬元」。

林員雖保住警察飯碗，但此事在警界傳開，不少同僚搖頭感嘆，加班費不過區區幾千元而已，除了因小失大外，更有損警察形象。

檢方偵查，高雄市刑警大隊40歲林姓員警明知應按時簽到退並申報加班費，去年6月24日、7月23日、9月23日下午已出國，並未在台灣加班，竟委請不知情的郭姓及譚姓同事代為簽退，並製作不實加班申請表提供不知情的刑大會計人員，核發加班費（所涉貪汙治罪條例 ，另行偵結）。

林員犯行東窗事發後，被高雄市刑大以意圖使公務員登載不實的偽造文書罪送辦，林員在高雄地檢署偵查時坦承犯行不諱。

廣告
  • 高雄市有警員出國，還請不知情的同事代為簽退，溢領加班費。示意圖。（記者黃建華攝）

    高雄市有警員出國，還請不知情的同事代為簽退，溢領加班費。示意圖。（記者黃建華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偽造文書 加班費
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：刑警出國還請同事代簽 溢領加班費觸法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.