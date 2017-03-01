刑警出國還請同事代簽 溢領加班費觸法
2017-03-01 08:25
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑警大隊有一名林姓警員，人都出國了，竟還請不知情的同事代為簽出入登記簿溢領加班費，真的是有夠離譜啊！東窗事發被刑大依偽造文書罪移送法辦，最近被高雄地檢署以其犯罪所得不高，且已繳回溢領的加班費，諭知「緩起訴一年，但須向國庫支付10萬元」。
林員雖保住警察飯碗，但此事在警界傳開，不少同僚搖頭感嘆，加班費不過區區幾千元而已，除了因小失大外，更有損警察形象。
檢方偵查，高雄市刑警大隊40歲林姓員警明知應按時簽到退並申報加班費，去年6月24日、7月23日、9月23日下午已出國，並未在台灣加班，竟委請不知情的郭姓及譚姓同事代為簽退，並製作不實加班申請表提供不知情的刑大會計人員，核發加班費（所涉貪汙治罪條例 ，另行偵結）。
林員犯行東窗事發後，被高雄市刑大以意圖使公務員登載不實的偽造文書罪送辦，林員在高雄地檢署偵查時坦承犯行不諱。
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