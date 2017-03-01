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追查W案 週刊爆土豪哥毒品來源是這地方...

檢警查出當時在飯店內使用的毒品來源。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-01  08:39

〔即時新聞／綜合報導〕W飯店郭姓小模命案引起各界關注，週刊報導，目前檢警查出當時在飯店內使用的毒品來源，竟是在台北市林森北路某家酒店內跟一名男子購買，其實這家酒店過去就曾有過許多毒品案，檢警其實也不意外。

《壹週刊》報導，「土豪哥」朱家龍在W飯店辦趴，當天的派對有K他命、搖頭丸等各式毒品，中途土豪哥還出資購買4次。在場的男子洪聖晏及蔡逸學各買一次，檢警查出，賣毒給朱家龍的藥頭張子奕，毒品來源是在林森北路某家酒店跟一名叫小弘的男子購買，張供稱，被查獲的毒品是去年11、12月間以抵債70萬的方式，向小弘購得。

報導指出，這兩年內都有被查獲的毒犯供稱，在這家酒內施用毒品或是在裡頭向不知名的男子購買，這兩年中在此被查獲的毒品案就超過10件，該地是毒品案件的熱門地點。

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