靠引戰來賺錢 達人神報案：口袋打火機失竊
2017-03-01 06:59
〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子常靠與民眾訴訟和解賺取和解金，雖然報案頻率不高，但報案內容令警方頭痛，因此封他為報案達人，今日凌晨2時許在台南市區的便利超商喝酒後，疑似不滿店員不願與他聊天，黃男便報案稱，他的塑膠打火機放在外套口袋裡，卻遭店員偷竊，警方獲報趕到現場，觀看監視器了解經過無奈說，這起竊案沒有直接證據，會交由檢方決定起訴與否。
30多歲的黃男有誣告、傷害、公共危險等前科，沒有穩定的工作，平常凌晨就開始到超商喝酒，把店員視同酒店小姐，要店員在一旁陪他聊天，見到美貌女子還會藉故聊天騷擾，但黃男略懂刑法，每次做出逾矩行為都徘徊在法律邊緣。
警方透露，很多警員都叫黃男是報案達人，不是為了恭維他，是因為他的報案都很「祕雕」，可以說是「引戰」來賺錢，比如說黃男會買多罐飲料放在其他座位上霸佔位置，或是拿自己隨身的物品放在座位上，若有民眾移動，他就會與民眾爭執，指稱財物遭到竊占或是侵占，會故意挑釁民眾。
黃男會讓自己遭到毆打或辱罵，他才會報案對方對他傷害、公然侮辱，沒有跑過法院的民眾，通常做完筆錄後，多數會要求與黃男庭外和解，黃男食髓知味後，濫訴的問題越來越嚴重。
今日凌晨2時許，黃男喝酒後向店員聊天，但店員得知黃男是「奧客」，不敢跟他多說話，沒想到不說話也出事，黃男向警方報案超商店員疑似偷走他放在口袋的塑膠打火機。警方到場後，店員急著向警方解釋，警方看過監視器也發現，店員的確有經過黃男附近，但沒有直接證據。
事後，黃男自稱要等酒醒後再作筆錄，警方指出，訊後會將全部證據轉交給地檢，由檢察官來決定起訴與否。
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