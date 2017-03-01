新北地政副局長自殺 友人：他才剛逃過死劫...

2017-03-01 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕新北市地政局副局長王聖文本月21日留下「沒收錢」的遺書後，從8樓住處跳樓自殺，震驚各界，也留下許多疑點。周刊報導，友人透露，王聖文輕生前並無異狀，才在國道上險些發生車禍，躲過死劫，沒想到最後還是解不開心結。

《周刊王》報導，王的好友說，王聖文今年來運勢似乎不順，先是妻子農曆年前開刀，後來又騎機車發生車禍，機車撞毀，王跟好友說要帶妻子去拜拜，未料還沒成行，就在本月18日全家開車回台南時，在國道上險些被失控的貨車撞上，當時全家失控尖叫，行車紀錄器還錄下畫面，王將驚險過程PO上臉書，好友紛紛勸他去拜拜，沒想到3天後，王就傳出憾事。

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