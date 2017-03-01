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「過苛條款」...竟源於頂新案

2017-03-01  01:58

〔記者吳政峰／台北報導〕北市一名林姓拾荒老翁偷竊白米，被士林地院依「過苛條款」宣告免還犯罪所得，一名司法官指出，林翁其實受惠於頂新案。

該名司法官說，沒收舊制只能沒收或追徵被告名下的犯罪所得，頂新案爆發後，法界發現魏家的財產都登記在公司名下，刑法無從沒收法人的財產，遂修法擴大沒收範圍可達第三人與物，防止脫產，同時設立「過苛條款」，讓法官依犯罪情節衡量，避免過苛沒收。

該名司法官表示，刑法38條指出，犯罪「所得」或「所用」之物，得沒收之，頂新案後，除刑法38條犯罪「所得」或「所用」之物，得沒收之，新制還增加38-1條，擴大納入「非」被告名下的財產，即第三人名下之財產，同時擴張沒收追徵物的範圍，避免脫產。

為了保障被害人的權益，同時也新增38-2條（過苛條款），賦予法官權利，依事實決定不宣告或酌減沒收或追徵價額，避免濫沒收。

律師李慶峰指出，法官沒收或追徵的財物，都將繳回國庫，被害人若能證明所失財物為被告犯罪所得，則可向法院聲請「發還」，減輕損失。

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  • 林男竊取4包白米與12罐飲料。（記者吳政峰攝。示意圖）

    林男竊取4包白米與12罐飲料。（記者吳政峰攝。示意圖）

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