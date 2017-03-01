拾荒老人偷白米 「過苛條款」判不用還
2017-03-01 01:56
〔記者吳政峰、黃捷／台北報導〕北市一名林姓拾荒老人，去年中竊取楊男掛在機車上的白米與飲料，總價220元，食用完畢即被逮，警方依竊盜罪送辦，士林地院法官判林男拘役30日，但考量他月入500元，贓物價值低微，遂依「過苛條款」，宣告不須追徵犯罪所得。
去年6月15日早上11時47分，林男騎著裝著菜籃的淑女車，經過北投一間超市，見楊男的機車椅墊下方，掛有分裝的白米4小包與飲料12罐，趁四下無人，徒手竊取並離去。
楊男10分鐘後返回機車旁，發現食物不翼而飛，氣得上網緝凶，警方網路巡察看到PO文，調閱監視器找到林男。
警詢時，林男辯稱以為機車上的東西是沒人要的，就將之拿走，但已把這些東西吃掉了。
楊男得知林男家境清寒，不願提告，但竊盜屬公訴罪，警方仍將全案移送士林地檢署偵辦。
到了士檢，林男指控遭到員警威脅「不講就把你關起來」，逼供下才承認，又稱自己是拾荒老人，絕地求生，以為那些東西是沒人的才撿，沒有竊盜之意。
法官勘驗監視器，確認林男行竊，且白米與飲料掛在機車上，非無主物，拾荒為生的林男應可辨明不得任意撿拾他人所有物，卻擅自拿走吃光光，犯意明確，判拘30日，得易科罰金3萬元，可上訴。
惟法官查出林男與妻子同居，拾荒為生，每月僅賺取500元，家境清寒，審酌失主楊男不願追究，贓物僅220元，價值低微，遂依刑法38-2條2項，即俗稱的「過苛條款」，宣告無追徵之必要。
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