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名車拒撿警飛車追逐 路邊撞毀抄出刀械K盤
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三重驚傳砍人案 男子頭部雙手濺血

2017-03-01  00:44

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重五華街麥當勞昨晚11時許發生打架案件，警方初步調查，李姓男子與劉姓女子持西瓜刀砍傷持球棒的劉姓男子，現場留下大量血跡，劉男傷勢在頭部及雙手，被送往新光醫院急救中。

警方調查後將在場4名吳男友人帶回了解案情，吳男友人表示認識李男，但友人供稱當時正在麥當勞吃東西聊天，沒想到李男騎車載劉女經過時突然回頭，拿出西瓜刀砍向吳男，吳男則拿出球棒反擊防身，但仍遭砍傷。

警方目前已鎖定傷人的兩名嫌犯住處，派員前往追緝中，釐清打架原因。

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  • 新北市三重驚傳砍人案，現場滿地鮮血，遭砍男子送醫急救中。（記者王宣晴攝）

    新北市三重驚傳砍人案，現場滿地鮮血，遭砍男子送醫急救中。（記者王宣晴攝）

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