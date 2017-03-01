三重驚傳砍人案 男子頭部雙手濺血

2017-03-01 00:44

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重五華街麥當勞昨晚11時許發生打架案件，警方初步調查，李姓男子與劉姓女子持西瓜刀砍傷持球棒的劉姓男子，現場留下大量血跡，劉男傷勢在頭部及雙手，被送往新光醫院急救中。

警方調查後將在場4名吳男友人帶回了解案情，吳男友人表示認識李男，但友人供稱當時正在麥當勞吃東西聊天，沒想到李男騎車載劉女經過時突然回頭，拿出西瓜刀砍向吳男，吳男則拿出球棒反擊防身，但仍遭砍傷。

警方目前已鎖定傷人的兩名嫌犯住處，派員前往追緝中，釐清打架原因。