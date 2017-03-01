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名車拒撿警飛車追逐 路邊撞毀抄出刀械K盤
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名車拒撿警飛車追逐 路邊撞毀抄出刀械K盤

2017-03-01  00:10

〔記者黃建華、黃良傑／高雄報導〕一部市價200多萬元的凌志新型白色轎跑車昨（28）日深夜在新興區七賢、南台路口違停，拒絕保大攔檢，加速逃逸時撞飛一部機車，保大特勤警網一路追白車追到中華、民生路口，凌志白色轎車失控擦撞安全島，車頭嚴重毀損、安全氣囊爆開拋錨，警方赫見車內有開山刀、棍棒與K盤，將駕駛與車內一名女子帶回，漏夜偵訊中。

保大特勤中隊員警2月28日深夜10許，於新興區七賢、南台路口發現一輛新型凌志白色轎車路邊違停，警方欲趨前盤查時，自小客車駕駛不等員警靠近即加速逃逸，剛起步就擦撞一輛機車，導致機車騎士人車倒地受傷。

警方見自小客肇事逃逸，立即追逐肇事車輛，雙方一路追到中華、民生路時，白色自小客擦撞安全島導致車頭毀損、安全氣囊爆開，才無法繼續逃逸。

警方將駕駛及其女友帶回偵訊，在車內搜出K盤、多枝棍棒及一把開山刀，還有陣頭使用器具，現正偵訊中。

被撞機車騎士送大同醫院，暫無大礙。

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  • 拒絕保大攔檢肇事逃逸的白色凌志車，最後在民生路上擦撞安全島，車頭毀損被逮，內有開山刀、棍棒、Ｋ盤。（記者黃建華攝）

    拒絕保大攔檢肇事逃逸的白色凌志車，最後在民生路上擦撞安全島，車頭毀損被逮，內有開山刀、棍棒、Ｋ盤。（記者黃建華攝）

  • 保大警網一路追逐拒檢撞傷機車騎士肇逃的白色凌志轎車，追到凌志車自己失控撞到安全島。（記者黃建華攝）

    保大警網一路追逐拒檢撞傷機車騎士肇逃的白色凌志轎車，追到凌志車自己失控撞到安全島。（記者黃建華攝）

  • 白色凌志轎車自撞安全島，氣囊都爆開，但車內被警方發現開山刀與疑似Ｋ盤，警方帶回駕駛漏夜偵訊中。（記者黃建華攝）

    白色凌志轎車自撞安全島，氣囊都爆開，但車內被警方發現開山刀與疑似Ｋ盤，警方帶回駕駛漏夜偵訊中。（記者黃建華攝）

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