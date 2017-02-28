祝「228快樂」被罵低能 爆乳小模生氣了...

2017-02-28 23:41

〔記者余衡／新北報導〕曾參與綜藝節目「國光幫幫忙」錄影的K姓小模，今天在個人臉書上貼出爆乳照片，與粉絲留言互動「228快樂！今天這身衣服美嗎？」不料遭劉姓網友轉貼到個人頁面批評K女不懂228紀念日意義，根本是「低能網美」，隨後引來多名網友附和辱罵「低能」、「智障」等語。

K女工作空檔滑手機時收到多名友人截圖告知，發現自己遭人在臉書上辱罵，第一時間要求劉姓網友撤文未果，晚間上警局提告劉姓網友等人妨害名譽，稍早劉姓網友已將文章移除，K女留言內容也已經找不到。