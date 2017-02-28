偷吃提分手遭痛毆 人妻向夫求助自揭姦情

2017-02-28 23:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕家住新北市的周姓男子，透過交友軟體「BEETALK」認識家住中部的李姓人妻，兩人發展出曖昧關係，李女瞞著老公4度北上會情郎，去年8月，李女良心不安想分手，周男不滿傳送李女清涼照，臉書私訊恫嚇李女「我要你紅」、「上床影片算不算證據」等訊息。

李女緊張地與周男談判，兩人協議「分手炮」，不料完事後，周男對李女「求去」仍氣憤難平，不爽毆打李女，造成李女左眼受傷瘀青，李女打電話向老公求助，自曝偷腥小王，李夫連忙趕到新北市陪老婆報警提告，這段姦情才曝光。

新北地檢署開庭時，周男否認與李女嘿咻，辯稱李女是到他家玩，並未留宿過夜，但檢方調閱李女手機通聯紀錄，確認李女曾在周男家過夜，加上臉書恐嚇訊息證據，因此不採信周男供詞，依涉犯相姦、恐嚇、傷害等罪將他起訴，李女因獲丈夫撤告，獲不起訴處分。