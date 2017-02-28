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統促黨打人使警受傷 警政署長震怒：從嚴究辦

2017-02-28  23:02

〔記者姚岳宏／台北報導〕今天雖然228中正紀念堂封館，但擁護蔣介石的「中華統一促進黨」卻和紀念228事件70週年的「自由台灣黨」等獨派團體，雙方在自由廣場多次衝突，過程中1名台北市警中正一分局的警官出面維持秩序，卻遭身穿統促黨背心的人士毆打，警政署長陳國恩得知震怒，要求所屬從嚴究辦，不容公權力遭到挑戰。

警政署指出，今天自由台灣黨黨主席蔡丁貴率眾至中正紀念堂舉行「台灣人的興起，威權圖騰的墮落」拉倒蔣介石銅像活動，同時統派團體及其支持者也領軍前往反制，期間警方築成人牆，雖有效區隔雙方，但部分獨派支持民眾自行穿越廣場，步入升旗台旁花圃的統派活動區域，遭統派團體及其支持者毆打，現場前往制止的執勤員警亦遭傷害。

警政署說，雙方各相關團體及其成員涉違法集會、焚燒銀紙、國旗、辱罵、傷害及妨害公務等行為，已依相關事證依法偵辦中。

惟警政署強調，對於有特定團體公然挑戰公權力，辱罵且傷害執勤員警事件，警政署長陳國恩至表震怒，指示從速從嚴究辦，絕不寬貸。

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  • 自由台灣黨等多個團體28日赴中正紀念堂要拆蔣介石銅像，與現場護國旗的民眾大打出手。（記者張嘉明攝）

    自由台灣黨等多個團體28日赴中正紀念堂要拆蔣介石銅像，與現場護國旗的民眾大打出手。（記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 228 228事件 中正紀念堂 中華統一促進黨 統促黨 蔡丁貴 陳國恩
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