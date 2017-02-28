金門修古蹟建材倉庫大火 古物建料付之一炬

金門一處放置修復古蹟建材的倉庫大火，現場濃煙四竄。（記者吳正庭攝）

2017-02-28 22:43

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣中央公路旁一座放置修復古蹟建材的倉庫今天下午大火，附近還有加油站，情況一度危急，縣消防局罕見出動13輛消防車，花了90分鐘將火勢控制，至晚間7時才將人、車撤出現場，幸好無人員傷亡；老板蒐藏幾十年的古物、建料付之一炬，令人扼腕。

縣消防局表示，下午1時55分接獲報案，中央公路旁約100公尺有1處存放建材的倉庫發生火災，抵達現場發現倉庫是一座2層樓建築，佔地約2000平方公尺，建物部分樓地板面積約400平方公尺，火舌竄出，加上大量濃煙，情況危急。

該倉庫位於小山路上，消防車無迴轉空間，易進難出，距離約300公尺外還有加油站；縣消防局長楊肅凱聞訊親往坐鎮，由大隊長陳國瑋調度人力，確定無人員在屋內，破屋引導煙勢，並防止二樓建築塌陷。

縣消防局指出，現場為地區修復古蹟的知名營造廠，存放建材為寶貴木材、古蹟用料、木雕及塗料等，均屬極易燃燒，易燃材質，火勢隨時有擴大之虞。

縣文化局長呂坤和聞訊趕至，見火場一發不可收拾，不禁搖頭嘆息「裡面都是寶」、「價值難以估計」，一旁的李姓負責人望著數十年蒐藏古物、家具已成炭灰埋在濃煙裡，更是不發一語。

縣消防局指出，計出動13輛消防車、33人，另有10餘名義消，火勢約在14時51分獲得控制，15時19分撲滅，無人員傷亡，起火原因待進一步鑑定。

金門一處放置修復古蹟建材的倉庫大火，消防人員趕緊將易燃木材移除。（記者吳正庭攝）

金門一座倉庫大火，幾塊快完工的雕花門板也被火舌波及。（記者吳正庭攝）