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回應總統姪子投書 張靜明天辦「道歉」記者會

2017-02-28  21:57

〔記者陳慰慈／台北報導〕司改會議委員、律師張靜日前投書指稱，「有5％至10％的法官或檢察官收錢」，引發司法院、法官協會、檢察官協會抗議，就連總統蔡英文姪子、檢察官蔡元仕也投書，「要張靜說明5％至10％法官、檢察官收賄，數據究竟從何而來，如不能說明，便欠法官和檢察官，一個公開且正式的道歉聲明。」

對此，台灣陪審團協會晚間發布採訪通知，表示將回應總統姪子投書，張靜明天上午11時將舉行道歉記者會，但對於道歉的內容究竟為何？台灣陪審團協會秘書長林珮菁堅不透露，神祕地說，是針對別的點道歉，不想提前破梗，歡迎媒體明天來採訪。

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  • 律師張靜明天將舉行「道歉」記者會。（資料照，記者王冠仁攝）

    律師張靜明天將舉行「道歉」記者會。（資料照，記者王冠仁攝）

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