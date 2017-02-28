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罵小三「賤人」有罪嗎？ 高院擬設大法庭統一見解

2017-02-28  21:45

〔記者項程鎮／台北報導〕司法高層對誹謗罪等二審終結定讞案件，不時發生高等法院和全國各高分院的法律見解歧異問題，導致民眾對裁判的不信任，因此有意在高院設置大法庭，統一二審定讞案件的法律見解。

司法高層認為，以二審定讞的誹謗罪為例，如二審合議庭認定元配罵小三是「賤人」，已觸犯誹謗罪，萬一類似案例發生在其他二審法院，卻認為小三破壞人家家庭，被元配痛罵「剛好而已」，逕行判決無罪，導致同樣罵小三「賤人」，卻有兩種不同結果，因此法院應該統一見解，才不會讓民眾覺得「法院判決像月亮，初一十五不一樣」。

另有司法高層指出，目前高院每年10月都會召開法律座談會，邀集一、二審法院院長和各審級法官代表一起開會，針對法律爭議問題集思廣益和交換意見，只要適度改變高院法律座談會的運作模式，轉換成大法庭制度，就可達到統一見解目的。

有資深法官對高院成立大法庭表示不同意見，認為如須統一法律見解，最好還是交由最高法院處理，他指出，高院所屬分院遍及花蓮、高雄等地，各自獨立審判，如決定設置大法庭，究竟要在台北的高院，還是全國各地的高分院也各自成立大法庭？光是設置地點就可能引發爭議。

這位資深法官認為，高院的法律座談會對一、二審沒有拘束力，硬要改成大法庭制度，困難性很高，因此最好還是放寬部分刑事和民事案件能上訴到最高法院，讓最高法院擔任統一見解的重任，也比較不會有爭議；由於審判系統內部對於高院應否成立大法庭意見不一，司法院正逐步凝聚共識中。

除了高院擬設大法庭，統一二審定讞案件的法律見解，針對三審定讞案件的法律見解歧異問題，司法院101年底已擬定在最高法院和最高行政法院設置大法庭，未來如殺人罪等三審定讞判決的法律見解出現歧異時，也希望透過大法庭制度，讓終審法院統一見解，目前已完成法院組織法修正草案，司法高層考慮讓高院比照辦理。

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  • 司法高層有意在高院設置大法庭，統一二審定讞案件的法律見解。（圖擷自Google街景）

    司法高層有意在高院設置大法庭，統一二審定讞案件的法律見解。（圖擷自Google街景）

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