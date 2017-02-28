高雄不明氣體封路 晚間9時現場狀況解除

現場人員在台電人孔蓋偵測不明氣體。（記者洪定宏翻攝）

2017-02-28 21:08

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市三民區新民路傍晚傳出異味而封路，消防局最新消息指出，市府經發局於晚間8點47分，再次請欣高瓦斯開挖後再量測，一氧化碳已無數值，於晚間9點宣布狀況解除。

消防局強調，晚間7點48分，從瓦斯管線上方鑽孔量測，只偵測到一氧化碳，剛剛再檢測，已無數值。