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高雄不明氣體封路 晚間9時現場狀況解除

現場人員在台電人孔蓋偵測不明氣體。（記者洪定宏翻攝）

2017-02-28  21:08

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市三民區新民路傍晚傳出異味而封路，消防局最新消息指出，市府經發局於晚間8點47分，再次請欣高瓦斯開挖後再量測，一氧化碳已無數值，於晚間9點宣布狀況解除。

消防局強調，晚間7點48分，從瓦斯管線上方鑽孔量測，只偵測到一氧化碳，剛剛再檢測，已無數值。

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  • 高雄因不明氣體而封路，現場氣氛凝重。（取自《爆料公社》）

    高雄因不明氣體而封路，現場氣氛凝重。（取自《爆料公社》）

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