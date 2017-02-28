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高雄傳汽油味封路警戒 網友憂：別讓3年前氣爆重演

高市三民區新民路傳出汽油味，消防隊到場檢測。（取自《爆料公社》）

2017-02-28  20:47

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市三民區新民路傍晚傳出不明異味，相關單位到場偵測，疑似汽油味，警方封鎖現場，並將指揮權交由市府經發局負責，但已經過逾3個小時，至今仍未確定原因。

消防局指出，傍晚約5點接獲報案，派員勘查，約5點半回報指稱有汽油味傳出，警方隨即封鎖道路。

晚間7點將指揮權交給經發局，約7點半留下2車5人配合調查，約8點半回報水利局人員到場，現場持續警戒，只偵測到一氧化碳。

由於103年的高雄氣爆事件，造成300多人死傷意外，此次有民眾將封鎖現場的照片傳到臉書《爆料公社》後，就有網友擔心地強調，「拜託別讓3年前的事重演，天祐高雄」、「趕快收拾家當衝出封鎖線」、「警消人員辛苦了，注意人員安全平安，希望只是虛驚一場」。也有網友留言嘲諷說，「管線零件年久失修吧」、「高雄居民表示：見怪不怪」。

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  • 警方封鎖道路（取自《爆料公社》）

    警方封鎖道路（取自《爆料公社》）

  • 網友的留言有嘲諷，也有擔憂。（取自《爆料公社》）

    網友的留言有嘲諷，也有擔憂。（取自《爆料公社》）

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