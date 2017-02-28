高雄新民路傳不明氣體外洩 警消拉起封鎖線

2017-02-28 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今晚間指出，高雄的新民路上傳出有不明氣體外洩，目前現場已有數輛消防車，並已拉起封鎖線。

網友在《爆料公社》貼出相關圖片，提醒路過民眾留意及不要圍觀，該文貼出後也引來許多網友關心，紛紛表示「願平安」、「希望檢查後只是虛驚一場」。