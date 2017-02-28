「安全距離非超車空間！」 大車司機發出怒吼…
2017-02-28 20:23
前方一輛白色休旅車違規從右側跨越槽化區超車。（擷取自影片）
〔即時新聞／綜合報導〕用路人切勿把安全距離當作超車的依據！一名大車司機日前行駛在台東南迴公路達仁路段，卻有一輛車將司機保留的安全煞車距離，當作是超車空間，趁機從右側切入車陣中，導致大車司機因車輛過重煞車不及發生碰撞，影片上傳到臉書社團後，不少大車司機紛紛留言感嘆：「真的不要把煞車距離當作超車空間！」
一名王姓大車司機在臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」分享一段行車紀錄器，並留言表示「『南回（迴）公路』我真的不是故意的也不小心，因為前面有人剪我的路，我沒辦法，巳緊急煞車了，還是給他親下去了沒辦法，只能說抱歉，重車煞不住！」
影片中只見王姓司機駕駛著大貨車行駛在台東南迴公路大約450公里處達仁路段，當時車潮眾多，王姓司機車速約20幾，小心翼翼地跟隨在車隊中並跟前車保留了一大段安全距離來煞車，卻只見一輛白色休旅車駕駛貪快，從右側違規跨越槽化區超車，而一輛黑色小轎車也有樣學樣地從右側竄出切進車隊中，於此同時前方車輛緊急煞車，黑車雖然立即就煞住了，但王姓司機的大貨車因車體過重，還是不慎擦撞到前方黑車。
影片上傳後，不少大車司機看到貼文紛紛氣憤留言表示「我們留一大段不是讓你們超車，是我們重車的煞車距離！」、「這樣開車真是會害死後面的車」、「把煞車的安全距離當作是超車的空間？」、「超級討厭這種人，都不想想我們車上的東西有多重，撞到後才在那邊靠腰說我們沒有保持距離…」、「安全距離已經有了，不過三寶哥給剪斷了！」
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