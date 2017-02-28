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獨派、統派在自由廣場起衝突 混亂中警察也受傷

2017-02-28  19:50

〔記者王冠仁／台北報導〕「自由台灣黨」主席蔡丁貴，今天中午率領獨派民眾前往台北市中正紀念堂企圖拉倒蔣公銅像；不過，「藍天行動聯盟」、「中華統一促進黨」等統派團體也趕往現場，雙方爆發零星衝突，幸虧維安警力排成人牆隔開兩派人馬。

今天下午將近2點時，獨派人馬趁隙繞過警方防線，與統派人馬再次發生衝突，混亂中，獨派的林男、龔男與張男肢體受傷被送醫救治，其中1人對統派團體提出傷害告訴。另有4名獨派民眾自稱受傷，也要提告。

警方說，此次衝突中，中正一保防組長楊文振也遭統促黨成員推擠辱罵，導致嘴角受傷。警方目前正在過濾蒐證影帶找出施暴者，將追究妨害公務罪責。

警方還說，蔡丁貴在下午2點半時焚燒冥紙與國旗，警方也已彙整相關資料，將追究他妨害公務及違反集會遊行法、空氣汙染防制法、廢棄物處理法等罪責。

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  • 獨派、統派團體在自由廣場爆發零星肢體衝突。（記者鄭鴻達攝）

    獨派、統派團體在自由廣場爆發零星肢體衝突。（記者鄭鴻達攝）

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相關關鍵字： 228 228事件 中正紀念堂 自由台灣黨 蔡丁貴 蔣公銅像
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